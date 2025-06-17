17.06.2025
Смотреть онлайн Angeles CD Mexico - Зонкис де Тихуана 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
19:10 14:14 24:26 21:21
78 : 71
17 июня 2025
Превью матча Angeles CD Mexico — Зонкис де Тихуана
История последних встреч
Angeles CD Mexico
Зонкис де Тихуана
0 побед
1 победа
0%
100%
18.06.2025
Angeles CD Mexico
82:97
Зонкис де Тихуана
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
17
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
66.7
64
