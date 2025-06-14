14.06.2025
Смотреть онлайн Зонкис де Тихуана - Angeles CD Mexico 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Зонкис де Тихуана — Angeles CD Mexico . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
29:18 20:28 25:21 35:20
109 : 87
14 июня 2025
Превью матча Зонкис де Тихуана — Angeles CD Mexico
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
22
3-х очк. попадания
13
11
Реализовано штрафных
12
10
% реализации штрафных
75
90.9
Комментарии к матчу