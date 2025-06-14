14.06.2025
Смотреть онлайн Оклахома-Сити Тандер - Индиана Пэйсерс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс, --- . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.
МСК, ---, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
НБА
Завершен
34:35 23:25 23:27 31:17
111 : 104
14 июня 2025
Превью матча Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
Индиана Пэйсерс
История последних встреч
Оклахома-Сити Тандер
Индиана Пэйсерс
4 побед
3 побед
57%
43%
24.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
141:135
Индиана Пэйсерс
12.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
101:116
Индиана Пэйсерс
13.07.2025
Индиана Пэйсерс
85:104
Оклахома-Сити Тандер
23.06.2025
Индиана Пэйсерс
91:103
Оклахома-Сити Тандер
20.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
91:108
Индиана Пэйсерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
34
23
3-х очк. попадания
3
11
Реализовано штрафных
33
25
% реализации штрафных
89.2
75.8
Кол-во реализованных бросков
71
59
