14.06.2025

Смотреть онлайн Оклахома-Сити Тандер - Индиана Пэйсерс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Оклахома-Сити ТандерИндиана Пэйсерс, --- . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.

МСК, ---, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
НБА
Оклахома-Сити Тандер
Завершен
34:35 23:25 23:27 31:17
111 : 104
14 июня 2025
Индиана Пэйсерс
Смотреть онлайн
Превью матча Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс

Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
5
Канада
Luguentz Dort
2
Канада
Шай Гилгеус-Александр
8
США
Jalen Williams
55
США
Исайя Хартенштейн
7
США
Chet Holmgren
Тренер
США
Rick Carlisle
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
США
Tyrese Haliburton
33
США
Майлс Тернер
43
Камерун
Паскаль Сиакам
2
Канада
Andrew Nembhard
23
США
Aaron Nesmith
Тренер
Mark Daigneault

История последних встреч

Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
4 побед
3 побед
57%
43%
24.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
141:135
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
12.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
101:116
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
13.07.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
85:104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
23.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
91:103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
20.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
91:108
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
13.07.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
85:104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
23.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
91:103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
20.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
91:108
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
17.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
109:120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
12.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
107:116
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
Показать еще Скрыть

Статистика матча

2-х очк. попадания
34
23
3-х очк. попадания
3
11
Реализовано штрафных
33
25
% реализации штрафных
89.2
75.8
Кол-во реализованных бросков
71
59
Комментарии к матчу
