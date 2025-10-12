Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Оклахома-Сити Тандер - Индиана Пэйсерс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА Предсезон: Оклахома-Сити ТандерИндиана Пэйсерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус.

МСК, Арена: Бэнкерс Лайф-филдхаус
НБА Предсезон
Оклахома-Сити Тандер
Завершен
29:30 29:32 17:29 26:25
101 : 116
12 октября 2025
Индиана Пэйсерс
Превью матча Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс

Команда Оклахома-Сити Тандер в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Индиана Пэйсерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.

Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
21
США
Aaron Wiggins
22
США
Cason Wallace
13
Новая Зеландия
Ousmane Dieng
25
Бельгия
Ajay Mitchell
23
США
Brooks Barnhizer
Тренер
США
Rick Carlisle
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
15
США
Кэмерон Пэйн
00
Канада
Bennedict Mathurin
1
США
Obi Toppin
22
США
Isaiah Jackson
5
США
Jarace Walker
Тренер
Mark Daigneault

История последних встреч

Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
6 побед
3 побед
67%
33%
24.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
141:135
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
13.07.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
85:104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
23.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
91:103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
20.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
91:108
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
17.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
109:120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
17.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
109:120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
14.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
111:104
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
12.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
107:116
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
09.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
107:123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
06.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
111:110
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
Показать еще Скрыть

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
29
3-х очк. попадания
12
12
Реализовано штрафных
25
22
% реализации штрафных
83.3
75.9
Кол-во реализованных бросков
57
63
Комментарии к матчу
