Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА Предсезон : Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус .

Превью матча Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс

Команда Оклахома-Сити Тандер в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Индиана Пэйсерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.