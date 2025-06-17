Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Индиана Пэйсерс - Оклахома-Сити Тандер 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер, --- . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена.

МСК, ---, Арена: Чизпик Энерджи-арена
НБА
Индиана Пэйсерс
Завершен
22:32 23:27 34:28 30:33
109 : 120
17 июня 2025
Оклахома-Сити Тандер
Превью матча Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер

Команда Индиана Пэйсерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Оклахома-Сити Тандер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.

Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
33
США
Майлс Тернер
43
Камерун
Паскаль Сиакам
23
США
Aaron Nesmith
2
Канада
Andrew Nembhard
США
Tyrese Haliburton
Тренер
Mark Daigneault
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
7
США
Chet Holmgren
2
Канада
Шай Гилгеус-Александр
8
США
Jalen Williams
55
США
Исайя Хартенштейн
5
Канада
Luguentz Dort
Тренер
США
Rick Carlisle

История последних встреч

Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Оклахома-Сити Тандер
Индиана Пэйсерс
2 побед
3 побед
40%
60%
24.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
141:135
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
12.10.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
101:116
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор
13.07.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
85:104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
23.06.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
91:103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
Обзор
20.06.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
91:108
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
26
3-х очк. попадания
11
14
Реализовано штрафных
24
26
% реализации штрафных
80
81.2
Кол-во реализованных бросков
61
66
Комментарии к матчу
