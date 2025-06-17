Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер , --- . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена .

Превью матча Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер

Команда Индиана Пэйсерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Оклахома-Сити Тандер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.