26.10.2025
Смотреть онлайн Boavista FC (W) - SC Espinho (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Волейбол. Португалия. A2 Женщины: Boavista FC (W) — SC Espinho (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Португалия. A2 Женщины
Завершен
20:25 19:25 25:21 27:25 14:16
2 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Boavista FC (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда SC Espinho (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SC Espinho (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SC Espinho (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SC Espinho (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SC Espinho (W) со счетом 19-25
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Boavista FC (W) со счетом 25-21
Сет 4. Команда Boavista FC (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Boavista FC (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Boavista FC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Boavista FC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Boavista FC (W) со счетом 27-25
Сет 5. Команда SC Espinho (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Boavista FC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда SC Espinho (W) первая набрала 15 очков
Превью матча Boavista FC (W) — SC Espinho (W)
История последних встреч
Boavista FC (W)
SC Espinho (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
SC Espinho (W)
3:1
Boavista FC (W)
