24.10.2025

Смотреть онлайн SC Espinho (W) - Boavista FC (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияКубок Португалии - Женщины: SC Espinho (W)Boavista FC (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .

МСК
Кубок Португалии - Женщины
SC Espinho (W)
Завершен
25:23 25:16 18:25 24:23
3 : 1
24 октября 2025
Boavista FC (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SC Espinho (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SC Espinho (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SC Espinho (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Boavista FC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SC Espinho (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Boavista FC (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Espinho (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда SC Espinho (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Boavista FC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Boavista FC (W) со счетом 18-25
Сет 4. Команда SC Espinho (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда SC Espinho (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Boavista FC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда SC Espinho (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча SC Espinho (W) — Boavista FC (W)

Команда SC Espinho (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Boavista FC (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

SC Espinho (W)
SC Espinho (W)
Boavista FC (W)
SC Espinho (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Boavista FC (W)
Boavista FC (W)
2:3
SC Espinho (W)
SC Espinho (W)
Обзор
Комментарии к матчу
