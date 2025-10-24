Превью матча SC Espinho (W) — Boavista FC (W)

Команда SC Espinho (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Boavista FC (W), в том матче победу одержали гостьи.