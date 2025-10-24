Смотреть онлайн SC Espinho (W) - Boavista FC (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии - Женщины: SC Espinho (W) — Boavista FC (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .
25:23 25:16 18:25 24:23
Превью матча SC Espinho (W) — Boavista FC (W)
Команда SC Espinho (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Boavista FC (W), в том матче победу одержали гостьи.