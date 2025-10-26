Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Osasco U19 (W) - Paineiras U19 (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Osasco U19 (W)Paineiras U19 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Osasco U19 (W)
Завершен
20:25 25:13 25:22 25:23
3 : 1
26 октября 2025
Paineiras U19 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Paineiras U19 (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osasco U19 (W) со счетом 25-13
Сет 3. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Osasco U19 (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Osasco U19 (W) — Paineiras U19 (W)

Команда Osasco U19 (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Paineiras U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Paineiras U19 (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Osasco U19 (W)
Osasco U19 (W)
Paineiras U19 (W)
Osasco U19 (W)
2 побед
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Paineiras U19 (W)
Paineiras U19 (W)
2:3
Osasco U19 (W)
Osasco U19 (W)
Обзор
13.09.2025
Paineiras U19 (W)
Paineiras U19 (W)
2:3
Osasco U19 (W)
Osasco U19 (W)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10