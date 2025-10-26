Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women : Osasco U19 (W) — Paineiras U19 (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Osasco U19 (W) — Paineiras U19 (W)

Команда Osasco U19 (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Paineiras U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Paineiras U19 (W), в том матче победу одержали гостьи.