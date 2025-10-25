Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Paineiras U19 (W) - Osasco U19 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Paineiras U19 (W)Osasco U19 (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Paineiras U19 (W)
Завершен
15:25 24:26 25:23 25:22 5:15
2 : 3
25 октября 2025
Osasco U19 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Osasco U19 (W) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U19 (W) со счетом 24-26
Сет 3. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Paineiras U19 (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Paineiras U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Paineiras U19 (W) со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 5. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Osasco U19 (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Paineiras U19 (W) — Osasco U19 (W)

Команда Paineiras U19 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Osasco U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Osasco U19 (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Paineiras U19 (W)
Paineiras U19 (W)
Osasco U19 (W)
Paineiras U19 (W)
0 побед
2 побед
0%
100%
26.10.2025
Osasco U19 (W)
Osasco U19 (W)
3:1
Paineiras U19 (W)
Paineiras U19 (W)
Обзор
13.09.2025
Paineiras U19 (W)
Paineiras U19 (W)
2:3
Osasco U19 (W)
Osasco U19 (W)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
Уникс Уникс
Самара Самара
11 Ноября
19:00