27.10.2025
Смотреть онлайн ДжФ Волей - Unifucamp/Monete Carmelo 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Суперлига: ДжФ Волей — Unifucamp/Monete Carmelo, 2 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Бразилия Суперлига
Завершен
26:24 25:22 21:25 22:25 15:12
3 : 2
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ДжФ Волей со счетом 26-24
Сет 2. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ДжФ Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ДжФ Волей первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ДжФ Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ДжФ Волей со счетом 25-22
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo со счетом 21-25
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo со счетом 22-25
Сет 5. Команда ДжФ Волей первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда ДжФ Волей первая набрала 15 очков
Превью матча ДжФ Волей — Unifucamp/Monete Carmelo
Комментарии к матчу