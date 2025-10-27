Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн ДжФ Волей - Unifucamp/Monete Carmelo 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Суперлига: ДжФ ВолейUnifucamp/Monete Carmelo, 2 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Бразилия Суперлига
ДжФ Волей
Завершен
26:24 25:22 21:25 22:25 15:12
3 : 2
27 октября 2025
Unifucamp/Monete Carmelo
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ДжФ Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ДжФ Волей со счетом 26-24
Сет 2. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ДжФ Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ДжФ Волей первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ДжФ Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ДжФ Волей со счетом 25-22
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo со счетом 21-25
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo со счетом 22-25
Сет 5. Команда ДжФ Волей первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Azulim Gabarito/Monte Carmelo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда ДжФ Волей первая набрала 15 очков

Превью матча ДжФ Волей — Unifucamp/Monete Carmelo

Игры 2 тур
28.10
Минас Минас Joinville Volei Joinville Volei
0
3
25
27
22
25
23
25
Завершен
28.10
Praia Clube Praia Clube Сан-Жозе-дус-Кампус Сан-Жозе-дус-Кампус
3
0
25
19
25
19
25
19
Завершен
27.10
ДжФ Волей ДжФ Волей Unifucamp/Monete Carmelo Unifucamp/Monete Carmelo
3
2
26
24
25
22
21
25
22
25
15
12
Завершен
26.10
Сузано Волей Сузано Волей Волей Гуарульюс Волей Гуарульюс
1
3
25
22
23
25
17
25
16
25
Завершен
