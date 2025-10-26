Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Сузано Волей - Волей Гуарульюс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Суперлига: Сузано ВолейВолей Гуарульюс, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Бразилия Суперлига
Сузано Волей
Завершен
25:22 23:25 17:25 16:25
1 : 3
26 октября 2025
Волей Гуарульюс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Guarulhos первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Guarulhos первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Guarulhos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сузано Волей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сузано Волей со счетом 25-22
Сет 2. Команда Guarulhos первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сузано Волей первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Guarulhos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Guarulhos первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Guarulhos со счетом 23-25
Сет 3. Команда Guarulhos первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Guarulhos первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Guarulhos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Guarulhos первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Guarulhos со счетом 17-25
Сет 4. Команда Guarulhos первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Guarulhos первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Guarulhos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Guarulhos первая набрала 20 очков

Превью матча Сузано Волей — Волей Гуарульюс

Команда Сузано Волей в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Волей Гуарульюс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 2 тур
28.10
Минас Минас Joinville Volei Joinville Volei
0
3
25
27
22
25
23
25
Завершен
28.10
Praia Clube Praia Clube Сан-Жозе-дус-Кампус Сан-Жозе-дус-Кампус
3
0
25
19
25
19
25
19
Завершен
27.10
ДжФ Волей ДжФ Волей Unifucamp/Monete Carmelo Unifucamp/Monete Carmelo
3
2
26
24
25
22
21
25
22
25
15
12
Завершен
26.10
Сузано Волей Сузано Волей Волей Гуарульюс Волей Гуарульюс
1
3
25
22
23
25
17
25
16
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00