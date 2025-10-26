Смотреть онлайн Сузано Волей - Волей Гуарульюс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Суперлига: Сузано Волей — Волей Гуарульюс, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
25:22 23:25 17:25 16:25
Превью матча Сузано Волей — Волей Гуарульюс
Команда Сузано Волей в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Волей Гуарульюс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.