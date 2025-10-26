Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами : Сычуань — Шанхай . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

Превью матча Сычуань — Шанхай

Команда Сычуань в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Шанхай, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Шанхай, в том матче победу одержали хозяева.