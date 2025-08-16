Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Champs : Шанхай — Сычуань . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Шанхай — Сычуань

Команда Шанхай в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Сычуань, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Шанхай, в том матче победу одержали хозяева.