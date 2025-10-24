24.10.2025
Смотреть онлайн Colegio Sinodal U19 (W) - Volei Nova Petropolis U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Colegio Sinodal U19 (W) — Volei Nova Petropolis U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Matches Women
Завершен
12:25 13:25 9:25
0 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Volei Nova Petropolis U19 (W) со счетом 12-25
Сет 2. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Volei Nova Petropolis U19 (W) со счетом 13-25
Сет 3. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Volei Nova Petropolis U19 (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Colegio Sinodal U19 (W) — Volei Nova Petropolis U19 (W)
История последних встреч
Colegio Sinodal U19 (W)
Volei Nova Petropolis U19 (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Colegio Sinodal U19 (W)
0:3
Volei Nova Petropolis U19 (W)
