Смотреть онлайн Colegio Sinodal U19 (W) - Volei Nova Petropolis U19 (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Colegio Sinodal U19 (W) — Volei Nova Petropolis U19 (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
12:25 13:25 9:25
0 : 3
24 октября 2025
Превью матча Colegio Sinodal U19 (W) — Volei Nova Petropolis U19 (W)
История последних встреч
Colegio Sinodal U19 (W)
Volei Nova Petropolis U19 (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Colegio Sinodal U19 (W)
0:3
Volei Nova Petropolis U19 (W)
