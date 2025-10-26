Смотреть онлайн Раднички - ВГСК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии: Раднички — ВГСК, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport hall Jezero.
Превью матча Раднички — ВГСК
Команда Раднички в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда ВГСК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.