Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Раднички - ВГСК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии: РадничкиВГСК, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport hall Jezero.

МСК, 1 тур, Стадион: Sport hall Jezero
Чемпионат Сербии
Раднички
Завершен
25:23 25:17 23:12
3 : 0
26 октября 2025
ВГСК
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ВГСК первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Раднички первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ВГСК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда ВГСК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Раднички со счетом 25-23
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Раднички со счетом 25-17
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 20 очков

Превью матча Раднички — ВГСК

Команда Раднички в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда ВГСК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 1 тур
26.10
Раднички Раднички ВГСК ВГСК
3
0
25
23
25
17
23
12
Завершен
24.10
Црвена Звезда Црвена Звезда Млади Радник Млади Радник
3
1
22
25
25
22
25
23
25
20
Завершен
24.10
Партизан Белград Партизан Белград Спартак Суботица Спартак Суботица
2
3
23
25
25
21
25
21
16
25
9
15
Завершен
