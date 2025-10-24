Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Црвена Звезда - Млади Радник 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии: Црвена ЗвездаМлади Радник, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе USC Vozdovac.

МСК, 1 тур, Стадион: USC Vozdovac
Чемпионат Сербии
Црвена Звезда
Завершен
22:25 25:22 25:23 25:20
3 : 1
24 октября 2025
Млади Радник
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Млади Радник первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Млади Радник первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Млади Радник первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Млади Радник первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Млади Радник со счетом 22-25
Сет 2. Команда Црвена Звезда первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Црвена Звезда первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Црвена Звезда первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Црвена Звезда первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Црвена Звезда со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 3. Команда Црвена Звезда первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Црвена Звезда первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Црвена Звезда первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Црвена Звезда первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Црвена Звезда со счетом 25-23
Сет 4. Команда Црвена Звезда первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Црвена Звезда первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Црвена Звезда первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Црвена Звезда первая набрала 20 очков

Превью матча Црвена Звезда — Млади Радник

Команда Црвена Звезда в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Млади Радник, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Млади Радник, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Црвена Звезда
Црвена Звезда
Млади Радник
Црвена Звезда
1 победа
0 побед
100%
0%
04.11.2025
Млади Радник
Млади Радник
2:3
Црвена Звезда
Црвена Звезда
Обзор
Игры 1 тур
26.10
Раднички Раднички ВГСК ВГСК
3
0
25
23
25
17
23
12
Завершен
24.10
Црвена Звезда Црвена Звезда Млади Радник Млади Радник
3
1
22
25
25
22
25
23
25
20
Завершен
24.10
Партизан Белград Партизан Белград Спартак Суботица Спартак Суботица
2
3
23
25
25
21
25
21
16
25
9
15
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00