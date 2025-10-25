25.10.2025
Смотреть онлайн Tijuca TC (W) - Brasilia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Женская суперлига: Tijuca TC (W) — Brasilia (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Бразилия. Женская суперлига
Завершен
25:19 25:16 27:29 20:25 12:14
2 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Tijuca TC (W) со счетом 25-19
Сет 2. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tijuca TC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Tijuca TC (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Brasilia (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Brasilia (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Brasilia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Brasilia (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Brasilia (W) со счетом 27-29
Сет 4. Команда Brasilia (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Brasilia (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Brasilia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Brasilia (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Brasilia (W) со счетом 20-25
Сет 5. Команда Brasilia (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Brasilia (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
