26.10.2025

Смотреть онлайн Osasco (W) - Sorocaba (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Женская суперлига: Osasco (W)Sorocaba (W), 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gym Sports Jose Liberatti.

МСК, 2 тур, Стадион: Gym Sports Jose Liberatti
Бразилия. Женская суперлига
Osasco (W)
Завершен
25:10 25:21 25:20
3 : 0
26 октября 2025
Sorocaba (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco (W) со счетом 25-10
Сет 2. Команда Sorocaba (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sorocaba (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sorocaba (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sorocaba (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco (W) со счетом 25-21
Сет 3. Команда Osasco (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Osasco (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Osasco (W) — Sorocaba (W)

Команда Osasco (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Sorocaba (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.

Игры 2 тур
26.10
Osasco (W) Osasco (W) Sorocaba (W) Sorocaba (W)
3
0
25
10
25
21
25
20
Завершен
25.10
Tijuca TC (W) Tijuca TC (W) Brasilia (W) Brasilia (W)
2
3
25
19
25
16
27
29
20
25
12
14
Завершен
