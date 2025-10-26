Сет 2 выиграла команда Osasco (W) со счетом 25-21

Сет 1 выиграла команда Osasco (W) со счетом 25-10

Превью матча Osasco (W) — Sorocaba (W)

Команда Osasco (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Sorocaba (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.