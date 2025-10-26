Смотреть онлайн Osasco (W) - Sorocaba (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Женская суперлига: Osasco (W) — Sorocaba (W), 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gym Sports Jose Liberatti.
25:10 25:21 25:20
Превью матча Osasco (W) — Sorocaba (W)
Команда Osasco (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Sorocaba (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.