18.10.2025
Смотреть онлайн RVS/LU (W) - Bigbank Tartu (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтийская лига - Женщины: RVS/LU (W) — Bigbank Tartu (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Балтийская лига - Женщины
Отменен
28:30
28:30
1 : 1
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда RVS/LU (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда RVS/LU (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда RVS/LU (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Bigbank Tartu (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Bigbank Tartu (W) со счетом 28-30
Тайм-аут
Превью матча RVS/LU (W) — Bigbank Tartu (W)
