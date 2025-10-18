Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн RVS/LU (W) - Bigbank Tartu (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтийская лига - Женщины: RVS/LU (W)Bigbank Tartu (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Балтийская лига - Женщины
RVS/LU (W)
Отменен
28:30
1 : 1
18 октября 2025
Bigbank Tartu (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда RVS/LU (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда RVS/LU (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда RVS/LU (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Bigbank Tartu (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Bigbank Tartu (W) со счетом 28-30
Тайм-аут

Превью матча RVS/LU (W) — Bigbank Tartu (W)

Игры 1 тур
09.11
Rae Spordikool (W) Rae Spordikool (W) Bigbank Tartu (W) Bigbank Tartu (W)
-
-
Предстоящая
02.11
Audentese SG/Noortekoondis (W) Audentese SG/Noortekoondis (W) Rae Spordikool (W) Rae Spordikool (W)
1
3
18
25
9
25
27
25
23
25
Завершен
01.11
VMSM Sostines Tauras (W) VMSM Sostines Tauras (W) RVS/LU (W) RVS/LU (W)
3
2
17
25
16
25
25
17
25
15
15
7
Завершен
25.10
Lithuania Women Lithuania Women VMSM Sostines Tauras (W) VMSM Sostines Tauras (W)
0
3
21
25
25
27
19
25
Завершен
24.10
ТК Каунас ВДУ (Ж) ТК Каунас ВДУ (Ж) Lithuania Women Lithuania Women
-
-
Отменен
19.10
VMSM Sostines Tauras (W) VMSM Sostines Tauras (W) ТК Каунас ВДУ (Ж) ТК Каунас ВДУ (Ж)
1
3
22
25
22
25
25
22
10
25
Завершен
19.10
Audentese SG/Noortekoondis (W) Audentese SG/Noortekoondis (W) RSU/MVS (W) RSU/MVS (W)
2
3
21
25
19
25
26
24
25
20
14
16
Завершен
19.10
Латвия Латвия Bigbank Tartu (W) Bigbank Tartu (W)
0
3
18
25
13
25
12
25
Завершен
18.10
RVS/LU (W) RVS/LU (W) Bigbank Tartu (W) Bigbank Tartu (W)
0
1
28
30
Отменен
12.10
Lithuania Women Lithuania Women RVS/LU (W) RVS/LU (W)
3
2
25
21
16
25
18
25
25
20
15
8
Завершен
12.10
ТК Каунас ВДУ (Ж) ТК Каунас ВДУ (Ж) Латвия Латвия
3
0
25
17
25
9
25
14
Завершен
11.10
Lithuania Women Lithuania Women Латвия Латвия
3
1
27
25
19
25
25
9
25
23
Завершен
05.10
RSU/MVS (W) RSU/MVS (W) VMSM Sostines Tauras (W) VMSM Sostines Tauras (W)
3
0
25
20
25
22
25
17
Завершен
05.10
Rae Spordikool (W) Rae Spordikool (W) Lithuania Women Lithuania Women
3
0
26
24
25
17
25
11
Завершен
04.10
Bigbank Tartu (W) Bigbank Tartu (W) VMSM Tauras Vtc Women VMSM Tauras Vtc Women
3
0
25
18
25
21
25
21
Завершен
04.10
RSU/MVS (W) RSU/MVS (W) RVS/LU (W) RVS/LU (W)
-
-
Отменен
04.10
Аудентес СГ/Ноортекоондис - Женщины Аудентес СГ/Ноортекоондис - Женщины Lithuania Women Lithuania Women
-
-
Отменен
04.10
Rae Spordikool (W) Rae Spordikool (W) ТК Каунас ВДУ (Ж) ТК Каунас ВДУ (Ж)
3
0
25
19
25
23
25
20
Завершен
Комментарии к матчу
