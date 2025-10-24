Смотреть онлайн ТК Каунас ВДУ (Ж) - Lithuania Women 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтийская лига - Женщины: ТК Каунас ВДУ (Ж) — Lithuania Women, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени .
Превью матча ТК Каунас ВДУ (Ж) — Lithuania Women
Команда ТК Каунас ВДУ (Ж) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Lithuania Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.