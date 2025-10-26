Смотреть онлайн Пярну - Селвер 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтийская лига: Пярну — Селвер, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parnu Spordihall.
Превью матча Пярну — Селвер
Команда Пярну в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Селвер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.