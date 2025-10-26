Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Шауляйский университет - Бигбанк Тарту 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтийская лига: Шауляйский университетБигбанк Тарту, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Балтийская лига
Шауляйский университет
Завершен
25:27 21:25 22:25
0 : 3
26 октября 2025
Бигбанк Тарту
Смотреть онлайн
Превью матча Шауляйский университет — Бигбанк Тарту

Команда Шауляйский университет в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Бигбанк Тарту, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 1 тур
09.11
Бигбанк Тарту Бигбанк Тарту Выру Верро Выру Верро
3
1
25
20
25
17
22
25
27
25
Завершен
09.11
Пярну Пярну РТУ/Робежсардзе РТУ/Робежсардзе
3
1
25
16
19
25
25
20
25
21
Завершен
08.11
Шауляйский университет Шауляйский университет Даугавпилсский Университет Даугавпилсский Университет
3
1
25
18
25
15
17
25
25
16
Завершен
02.11
Селвер Селвер Екабпилс Екабпилс
3
0
25
15
25
21
25
17
Завершен
01.11
Audentes/Solarstone Audentes/Solarstone Екабпилс Екабпилс
3
0
25
16
25
17
25
15
Завершен
01.11
Шауляйский университет Шауляйский университет Пярну Пярну
-
-
Отменен
29.10
Выру Верро Выру Верро Селвер Селвер
0
3
21
25
21
25
18
25
Завершен
26.10
РТУ/Робежсардзе РТУ/Робежсардзе Екабпилс Екабпилс
3
0
25
21
25
19
25
15
Завершен
26.10
Пярну Пярну Селвер Селвер
3
1
28
26
20
25
25
12
25
17
Завершен
26.10
Шауляйский университет Шауляйский университет Бигбанк Тарту Бигбанк Тарту
0
3
25
27
21
25
22
25
Завершен
19.10
Audentes/Solarstone Audentes/Solarstone Даугавпилсский Университет Даугавпилсский Университет
1
3
23
25
25
19
13
25
23
25
Завершен
18.10
Селвер Селвер Даугавпилсский Университет Даугавпилсский Университет
-
-
Отменен
15.10
Бигбанк Тарту Бигбанк Тарту Audentes/Solarstone Audentes/Solarstone
3
0
25
14
25
15
24
14
Завершен
12.10
Шауляйский университет Шауляйский университет Выру Верро Выру Верро
3
2
20
25
17
25
25
22
25
17
15
13
Завершен
12.10
Екабпилс Екабпилс Пярну Пярну
0
3
23
25
14
25
19
25
Завершен
05.10
Селвер Селвер Шауляйский университет Шауляйский университет
1
3
15
25
24
26
25
18
17
25
Завершен
04.10
Даугавпилсский Университет Даугавпилсский Университет РТУ/Робежсардзе РТУ/Робежсардзе
1
3
25
23
15
25
15
25
23
25
Завершен
04.10
Audentes/Solarstone Audentes/Solarstone Шауляйский университет Шауляйский университет
0
3
20
25
22
25
13
25
Завершен
01.10
Выру Верро Выру Верро Аудентес Ноортекоондис Аудентес Ноортекоондис
-
-
Отменен
28.09
Екабпилс Екабпилс Даугавпилсский Университет Даугавпилсский Университет
2
3
25
22
25
22
18
25
15
25
7
15
Завершен
27.09
Селвер Селвер Бигбанк Тарту Бигбанк Тарту
3
0
25
21
25
14
25
19
Завершен
Комментарии к матчу
