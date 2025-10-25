Сет 1. Команда SF Aligse первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SF Aligse первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SF Aligse первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SF Aligse первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ТуВ Бохольт со счетом 22-25
Сет 2. Команда SF Aligse первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ТуВ Бохольт первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ТуВ Бохольт первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SF Aligse первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда SF Aligse со счетом 25-23
Сет 3. Команда SF Aligse первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SF Aligse первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда SF Aligse первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SF Aligse первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда SF Aligse со счетом 25-20
Сет 4. Команда SF Aligse первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда SF Aligse первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда SF Aligse первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда SF Aligse первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда ТуВ Бохольт со счетом 24-26
Сет 5. Команда SF Aligse первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда SF Aligse первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда SF Aligse первая набрала 15 очков