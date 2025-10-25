Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Киелер ТВ - Мерсер СК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2 North: Киелер ТВМерсер СК, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Germany 2 North
Киелер ТВ
Завершен
25:21 25:20 25:22
3 : 0
25 октября 2025
Мерсер СК
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Киелер ТВ первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Киелер ТВ первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Киелер ТВ первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Киелер ТВ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Киелер ТВ со счетом 25-21
Сет 2. Команда Киелер ТВ первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Киелер ТВ первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Киелер ТВ первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Киелер ТВ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Киелер ТВ со счетом 25-20
Сет 3. Команда Киелер ТВ первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Киелер ТВ первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Киелер ТВ первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Киелер ТВ первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Киелер ТВ — Мерсер СК

Команда Киелер ТВ в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Мерсер СК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.

Игры 1 тур
23.11
Шютторф 09 Шютторф 09 ТСК Гивенбек ТСК Гивенбек
3
0
25
19
25
14
25
21
Завершен
22.11
Мондорф Мондорф Линдо-Грансси Линдо-Грансси
3
1
23
25
25
17
25
16
25
22
Завершен
22.11
ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт ВВ Хуманн Эссен ВВ Хуманн Эссен
1
2
25
21
18
25
1
3
Завершен
22.11
Volleys Koln Volleys Koln СВ Алигсе СВ Алигсе
3
1
25
18
23
25
25
16
25
23
Завершен
15.11
СВ Алигсе СВ Алигсе Шютторф 09 Шютторф 09
0
3
24
26
22
25
22
25
Завершен
15.11
Мерсер СК Мерсер СК Volleys Koln Volleys Koln
1
3
25
23
18
25
15
25
25
27
Завершен
15.11
ВВ Хуманн Эссен ВВ Хуманн Эссен TSV Giesen Grizzlys II TSV Giesen Grizzlys II
3
2
25
17
13
25
20
25
27
25
15
10
Завершен
15.11
Киелер ТВ Киелер ТВ ПСВ Нойштрелиц ПСВ Нойштрелиц
3
0
25
19
25
23
25
23
Завершен
15.11
Линдо-Грансси Линдо-Грансси ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт
1
3
25
23
15
25
17
25
28
30
Завершен
09.11
Volleys Koln Volleys Koln Киелер ТВ Киелер ТВ
3
1
19
25
25
18
26
24
27
25
Завершен
02.11
Шютторф 09 Шютторф 09 Мерсер СК Мерсер СК
3
0
25
21
25
17
6
3
Завершен
01.11
ПСВ Нойштрелиц ПСВ Нойштрелиц TSV Giesen Grizzlys II TSV Giesen Grizzlys II
0
3
17
25
29
31
18
25
Завершен
01.11
ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт ТСК Гивенбек ТСК Гивенбек
-
-
Отменен
01.11
Линдо-Грансси Линдо-Грансси ВВ Хуманн Эссен ВВ Хуманн Эссен
1
2
19
25
22
25
8
6
Завершен
25.10
СВ Алигсе СВ Алигсе ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт
2
3
22
25
25
23
25
20
24
26
15
16
Завершен
25.10
Киелер ТВ Киелер ТВ Мерсер СК Мерсер СК
3
0
25
21
25
20
25
22
Завершен
11.10
ТСК Гивенбек ТСК Гивенбек Мерсер СК Мерсер СК
-
-
Отменен
05.10
Шютторф 09 Шютторф 09 TSV Giesen Grizzlys II TSV Giesen Grizzlys II
3
1
25
23
23
25
25
22
25
23
Завершен
04.10
Киелер ТВ Киелер ТВ Мондорф Мондорф
0
3
20
25
19
25
23
25
Завершен
04.10
ТСК Гивенбек ТСК Гивенбек ВВ Хуманн Эссен ВВ Хуманн Эссен
1
3
23
25
23
25
25
21
36
38
Завершен
04.10
ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт Мерсер СК Мерсер СК
0
3
23
25
16
25
24
26
Завершен
04.10
Линдо-Грансси Линдо-Грансси СВ Алигсе СВ Алигсе
2
3
20
25
25
23
23
25
25
20
12
14
Завершен
04.10
Volleys Koln Volleys Koln ПСВ Нойштрелиц ПСВ Нойштрелиц
3
1
22
25
25
19
25
13
25
22
Завершен
27.09
СВ Алигсе СВ Алигсе ТСК Гивенбек ТСК Гивенбек
3
1
25
18
17
25
25
15
25
18
Завершен
27.09
TSV Giesen Grizzlys II TSV Giesen Grizzlys II Мондорф Мондорф
0
3
17
25
22
25
17
25
Завершен
27.09
ВВ Хуманн Эссен ВВ Хуманн Эссен Volleys Koln Volleys Koln
3
0
25
22
25
19
25
16
Завершен
27.09
Киелер ТВ Киелер ТВ ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт
3
0
26
24
25
17
25
14
Завершен
27.09
Мерсер СК Мерсер СК Линдо-Грансси Линдо-Грансси
1
3
25
23
24
26
23
25
17
25
Завершен
27.09
ПСВ Нойштрелиц ПСВ Нойштрелиц Шютторф 09 Шютторф 09
1
3
12
25
25
20
19
25
18
25
Завершен
21.09
Шютторф 09 Шютторф 09 Volleys Koln Volleys Koln
3
0
25
15
25
13
25
17
Завершен
20.09
СВ Алигсе СВ Алигсе ВВ Хуманн Эссен ВВ Хуманн Эссен
3
0
25
20
25
23
25
23
Отменен
20.09
ПСВ Нойштрелиц ПСВ Нойштрелиц Мондорф Мондорф
1
3
22
25
22
25
25
19
20
25
Завершен
20.09
ТуВ Бохольт ТуВ Бохольт TSV Giesen Grizzlys II TSV Giesen Grizzlys II
-
-
Отменен
20.09
Линдо-Грансси Линдо-Грансси Киелер ТВ Киелер ТВ
3
2
25
21
20
25
25
21
14
25
15
12
Завершен
