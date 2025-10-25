Смотреть онлайн Киелер ТВ - Мерсер СК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Germany 2 North: Киелер ТВ — Мерсер СК, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Киелер ТВ — Мерсер СК
Команда Киелер ТВ в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Мерсер СК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.