29.10.2025
Смотреть онлайн Кендзежин-Козле - Варта Заверце 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша: Плюс лига: Кендзежин-Козле — Варта Заверце, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Widowiskowo-Sportowa Azoty.
МСК, 1 тур, Стадион: Hala Widowiskowo-Sportowa Azoty
Польша: Плюс лига
Завершен
22:25 25:20 24:26 23:25
22:25 25:20 24:26 23:25
1 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Варта Заверце первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Варта Заверце первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Варта Заверце первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Варта Заверце со счетом 22-25
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Кендзежин-Козле со счетом 25-20
Сет 3. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Варта Заверце первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Кендзежин-Козле первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Варта Заверце со счетом 24-26
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Варта Заверце первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Варта Заверце первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Варта Заверце первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Варта Заверце первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Превью матча Кендзежин-Козле — Варта Заверце
Комментарии к матчу