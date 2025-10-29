29.10.2025
Смотреть онлайн Купрум - Белхатув 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша: Плюс лига: Купрум — Белхатув, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Widowiskowo Sportowa.
МСК, 1 тур, Стадион: Hala Widowiskowo Sportowa
Польша: Плюс лига
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Белхатув первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Белхатув со счетом 22-25
Сет 2. Команда Белхатув первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Белхатув первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Белхатув первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Белхатув первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Белхатув со счетом 17-25
Сет 3. Команда Cuprum Stilon Gorzow первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Белхатув первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Белхатув первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Белхатув первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
