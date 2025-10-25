Смотреть онлайн Weiler Volley Zrece (W) - Odbojkarsko Drustvo Flip-Flop Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Slovenia 1B.DOL Women: Weiler Volley Zrece (W) — Odbojkarsko Drustvo Flip-Flop Women, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Weiler Volley Zrece (W) — Odbojkarsko Drustvo Flip-Flop Women
Команда Weiler Volley Zrece (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.