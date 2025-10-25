Смотреть онлайн OD Krim (W) - ZOK Braslovce (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Slovenia 1B.DOL Women: OD Krim (W) — ZOK Braslovce (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
25:15 25:13 25:17
Превью матча OD Krim (W) — ZOK Braslovce (W)
Команда OD Krim (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда ZOK Braslovce (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.