Смотреть онлайн Branik Maribor (W) - Luka Koper (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении. Первая лига. Женщины: Branik Maribor (W) — Luka Koper (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Марибор.
25:19 24:26 25:16 25:22
Превью матча Branik Maribor (W) — Luka Koper (W)
Команда Branik Maribor (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча.