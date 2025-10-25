Смотреть онлайн Radolca Volley (W) - Calcit Kamnik (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении. Первая лига. Женщины: Radolca Volley (W) — Calcit Kamnik (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
26:28 16:25 18:25
Превью матча Radolca Volley (W) — Calcit Kamnik (W)
Команда Radolca Volley (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Calcit Kamnik (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.