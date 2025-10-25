Смотреть онлайн Альмендралехо Экстремадура - Хатива 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Чемпионат Испании. Суперлига 2: Альмендралехо Экстремадура — Хатива, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .