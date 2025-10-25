25.10.2025
Смотреть онлайн Альмендралехо Экстремадура - Хатива 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Чемпионат Испании. Суперлига 2: Альмендралехо Экстремадура — Хатива, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Чемпионат Испании. Суперлига 2
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Альмендралехо Экстремадура — Хатива
Игры 4 тур
26.10
1
3
14
25
22
25
26
24
20
25
Завершен
26.10
3
0
25
21
25
15
25
23
Завершен
26.10
3
2
26
24
15
25
25
21
22
25
15
12
Завершен
26.10
0
3
22
25
18
25
21
25
Завершен
26.10
3
1
25
19
25
12
22
25
25
18
Завершен
26.10
3
0
25
17
25
17
25
16
Завершен
25.10
0
3
17
25
16
25
16
25
Завершен
25.10
0
3
20
25
21
25
20
25
Завершен
25.10
-
-
Отменен
25.10
0
3
21
25
13
25
24
26
Завершен
25.10
3
0
25
15
25
23
28
26
Завершен
25.10
1
3
25
23
19
25
22
25
24
26
Завершен
25.10
2
3
17
25
16
25
25
22
25
22
12
15
Завершен
25.10
2
3
25
23
14
25
22
25
25
14
9
15
Завершен
25.10
3
1
23
25
27
25
25
23
25
20
Завершен
25.10
-
-
Отменен
Комментарии к матчу