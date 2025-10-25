Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Альмендралехо Экстремадура - Хатива 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЧемпионат Испании. Суперлига 2: Альмендралехо ЭкстремадураХатива, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Чемпионат Испании. Суперлига 2
Альмендралехо Экстремадура
Отменен
- : -
25 октября 2025
Хатива
Превью матча Альмендралехо Экстремадура — Хатива

Игры 4 тур
26.10
Parla Voley Parla Voley Минтонетте Альмерия Минтонетте Альмерия
1
3
14
25
22
25
26
24
20
25
Завершен
26.10
Cisneros Alter 2 Cisneros Alter 2 Arenys Arenys
3
0
25
21
25
15
25
23
Завершен
26.10
CID Jovellanos CID Jovellanos Universidad de Valladolid Universidad de Valladolid
3
2
26
24
15
25
25
21
22
25
15
12
Завершен
26.10
Galdakao Taldea Galdakao Taldea Текстиль Сантандерина Текстиль Сантандерина
0
3
22
25
18
25
21
25
Завершен
26.10
Урбия Пальма Урбия Пальма AD Voleibol Rivas AD Voleibol Rivas
3
1
25
19
25
12
22
25
25
18
Завершен
26.10
Барса Волейбол Барса Волейбол Балафиа Волей Лерида Балафиа Волей Лерида
3
0
25
17
25
17
25
16
Завершен
25.10
Сарагоса Сарагоса Arona Playa Cristianos Arona Playa Cristianos
0
3
17
25
16
25
16
25
Завершен
25.10
Эмеве Луго Эмеве Луго Боиро Боиро
0
3
20
25
21
25
20
25
Завершен
25.10
Сан Садурниньо Сан Садурниньо CV Gupane Guia CV Gupane Guia
-
-
Отменен
25.10
Коста дель Волей Коста дель Волей Альморади Альморади
0
3
21
25
13
25
24
26
Завершен
25.10
Сабадель КН Сабадель КН Вайкингс Волей Прат Вайкингс Волей Прат
3
0
25
15
25
23
28
26
Завершен
25.10
Думбрия Думбрия Виго Виго
1
3
25
23
19
25
22
25
24
26
Завершен
25.10
UPV Conqueridor 2 UPV Conqueridor 2 Пинто Пинто
2
3
17
25
16
25
25
22
25
22
12
15
Завершен
25.10
CV Mediterraneo Castellon CV Mediterraneo Castellon CV Gemavi Vinaros CV Gemavi Vinaros
2
3
25
23
14
25
22
25
25
14
9
15
Завершен
25.10
Убе Лилла Грау Убе Лилла Грау Рокетас Рокетас
3
1
23
25
27
25
25
23
25
20
Завершен
25.10
Альмендралехо Экстремадура Альмендралехо Экстремадура Хатива Хатива
-
-
Отменен
