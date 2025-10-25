Смотреть онлайн UPV Conqueridor 2 - Пинто 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Чемпионат Испании. Суперлига 2: UPV Conqueridor 2 — Пинто, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
17:25 16:25 25:22 25:22 12:15
Превью матча UPV Conqueridor 2 — Пинто
Команда UPV Conqueridor 2 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Пинто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.