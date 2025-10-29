Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qual. Women : Heidelberg (W) — Benfica (W) , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Miguel Solaesa Pavillion .

Превью матча Heidelberg (W) — Benfica (W)

Команда Heidelberg (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Benfica (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Benfica (W), в том матче победу одержали хозяева.