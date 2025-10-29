Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Gacko (W) - OK Janta Volej (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qual. Women: Gacko (W)OK Janta Volej (W), 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Champions League Qual. Women
Gacko (W)
Завершен
24:26 25:21 25:19 18:25 13:15
2 : 3
29 октября 2025
OK Janta Volej (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gacko (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Gacko (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Gacko (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда OK Janta Volej (W) со счетом 24-26
Сет 2. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Gacko (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Gacko (W) со счетом 25-21
Сет 3. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gacko (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Gacko (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Gacko (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Gacko (W) со счетом 25-19
Сет 4. Команда Gacko (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда OK Janta Volej (W) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Gacko (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда OK Janta Volej (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Gacko (W) — OK Janta Volej (W)

Команда Gacko (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда OK Janta Volej (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды OK Janta Volej (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Gacko (W)
Gacko (W)
OK Janta Volej (W)
Gacko (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
22.10.2025
OK Janta Volej (W)
OK Janta Volej (W)
3:2
Gacko (W)
Gacko (W)
Обзор
Игры 8 тур
30.10
Asterix AVO (W) Asterix AVO (W) Olympiacos (W) Olympiacos (W)
0
3
21
25
20
25
23
25
Завершен
29.10
Heidelberg (W) Heidelberg (W) Benfica (W) Benfica (W)
3
0
25
18
25
19
25
17
Завершен
29.10
Gacko (W) Gacko (W) OK Janta Volej (W) OK Janta Volej (W)
2
3
24
26
25
21
25
19
18
25
13
15
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Колорадо Колорадо
Эдмонтон Эдмонтон
9 Ноября
06:00