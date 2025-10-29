Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qual. Women : Gacko (W) — OK Janta Volej (W) , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Gacko (W) — OK Janta Volej (W)

Команда Gacko (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда OK Janta Volej (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды OK Janta Volej (W), в том матче победу одержали хозяева.