26.10.2025
Смотреть онлайн ВК МТФ Трнава - Slavia SPU Nitra 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия - Экстралига: ВК МТФ Трнава — Slavia SPU Nitra, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Словакия - Экстралига
Завершен
19:25 17:25 19:25
19:25 17:25 19:25
0 : 3
26 октября 2025
Превью матча ВК МТФ Трнава — Slavia SPU Nitra
Комментарии к матчу