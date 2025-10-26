Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Словакия - Экстралига : Спартак Миява — Спартак Комарно , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sports hall Myjava .

Превью матча Спартак Миява — Спартак Комарно

Команда Спартак Миява в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Спартак Комарно, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Спартак Комарно, в том матче победу одержали хозяева.