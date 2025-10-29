Смотреть онлайн Раднички - Азеррейл Баку 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qualification: Раднички — Азеррейл Баку, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport hall Jezero.
25:23 25:22 25:19
Превью матча Раднички — Азеррейл Баку
Команда Раднички в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Азеррейл Баку, в том матче победу одержали гостьи.