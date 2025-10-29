Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Раднички - Азеррейл Баку 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qualification: РадничкиАзеррейл Баку, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sport hall Jezero.

МСК, 7 тур, Стадион: Sport hall Jezero
Champions League Qualification
Раднички
Завершен
25:23 25:22 25:19
3 : 0
29 октября 2025
Азеррейл Баку
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Азеррейл Баку первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Раднички первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Раднички первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Раднички первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Раднички со счетом 25-23
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Раднички первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Раднички со счетом 25-22
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Раднички первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Раднички — Азеррейл Баку

Команда Раднички в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Азеррейл Баку, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Раднички
Раднички
Азеррейл Баку
Раднички
1 победа
0 побед
100%
0%
23.10.2025
Азеррейл Баку
Азеррейл Баку
0:3
Раднички
Раднички
Обзор
Игры 7 тур
30.10
Гуагуас Гуагуас Мав Эльоре Мав Эльоре
3
0
25
18
25
14
25
20
Завершен
30.10
Олимпиакос Олимпиакос OK Napredak Odzak OK Napredak Odzak
3
0
25
15
25
18
25
18
Завершен
30.10
Ach Volley Ach Volley Дутинхем Дутинхем
3
0
25
15
25
19
25
20
Завершен
29.10
Раднички Раднички Азеррейл Баку Азеррейл Баку
3
0
25
23
25
22
25
19
Завершен
29.10
Акаа-Воллей Акаа-Воллей ТСВ Фольксбанк Хартберг ТСВ Фольксбанк Хартберг
3
0
25
22
25
20
25
22
13
15
Завершен
28.10
Динамо Бухарест Динамо Бухарест Струмица Струмица
3
0
25
17
25
17
25
13
Завершен
Комментарии к матчу
