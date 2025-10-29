Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Акаа-Воллей - ТСВ Фольксбанк Хартберг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qualification: Акаа-ВоллейТСВ Фольксбанк Хартберг, 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Toijala Multipurpose Hall.

МСК, 7 тур, Стадион: Toijala Multipurpose Hall
Champions League Qualification
Акаа-Воллей
Завершен
25:22 25:20 25:22 13:15
3 : 1
29 октября 2025
ТСВ Фольксбанк Хартберг
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Акаа-Воллей первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Акаа-Воллей первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Акаа-Воллей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Акаа-Воллей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Акаа-Воллей со счетом 25-22
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Акаа-Воллей первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Акаа-Воллей со счетом 25-20
Сет 3. Команда TSV Hartberg первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда TSV Hartberg первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда TSV Hartberg первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда TSV Hartberg первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Акаа-Воллей со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Акаа-Воллей — ТСВ Фольксбанк Хартберг

Команда Акаа-Воллей в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда ТСВ Фольксбанк Хартберг, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды ТСВ Фольксбанк Хартберг, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Акаа-Воллей
Акаа-Воллей
ТСВ Фольксбанк Хартберг
Акаа-Воллей
0 побед
1 победа
0%
100%
23.10.2025
ТСВ Фольксбанк Хартберг
ТСВ Фольксбанк Хартберг
3:1
Акаа-Воллей
Акаа-Воллей
Обзор
Игры 7 тур
30.10
Гуагуас Гуагуас Мав Эльоре Мав Эльоре
3
0
25
18
25
14
25
20
Завершен
30.10
Олимпиакос Олимпиакос OK Napredak Odzak OK Napredak Odzak
3
0
25
15
25
18
25
18
Завершен
30.10
Ach Volley Ach Volley Дутинхем Дутинхем
3
0
25
15
25
19
25
20
Завершен
29.10
Раднички Раднички Азеррейл Баку Азеррейл Баку
3
0
25
23
25
22
25
19
Завершен
29.10
Акаа-Воллей Акаа-Воллей ТСВ Фольксбанк Хартберг ТСВ Фольксбанк Хартберг
3
0
25
22
25
20
25
22
13
15
Завершен
28.10
Динамо Бухарест Динамо Бухарест Струмица Струмица
3
0
25
17
25
17
25
13
Завершен
Комментарии к матчу
