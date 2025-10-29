Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Champions League Qualification : Акаа-Воллей — ТСВ Фольксбанк Хартберг , 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Toijala Multipurpose Hall .

Превью матча Акаа-Воллей — ТСВ Фольксбанк Хартберг

Команда Акаа-Воллей в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда ТСВ Фольксбанк Хартберг, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды ТСВ Фольксбанк Хартберг, в том матче победу одержали хозяева.