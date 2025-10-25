Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины - Pezinok (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия - Экстралига - Женщины: Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - ЖенщиныPezinok (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Словакия - Экстралига - Женщины
Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины
Завершен
19:25 25:19 23:25 26:24 15:10
3 : 2
25 октября 2025
Pezinok (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины — Pezinok (W)

Игры 3 тур
26.10
Brusno (W) Brusno (W) Trnava (W) Trnava (W)
3
0
25
19
26
24
25
21
Завершен
25.10
Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины Pezinok (W) Pezinok (W)
3
2
19
25
25
19
23
25
26
24
15
10
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45