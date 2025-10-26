Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Brusno (W) - Trnava (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияСловакия - Экстралига - Женщины: Brusno (W)Trnava (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SH Zakladna Skola.

МСК, 3 тур, Стадион: SH Zakladna Skola
Словакия - Экстралига - Женщины
Brusno (W)
Завершен
25:19 26:24 25:21
3 : 0
26 октября 2025
Trnava (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Brusno (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Brusno (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Brusno (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Brusno (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Brusno (W) со счетом 25-19
Сет 2. Команда Trnava (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Trnava (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Trnava (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Trnava (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Brusno (W) со счетом 26-24
Сет 3. Команда Brusno (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Brusno (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Brusno (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Brusno (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Brusno (W) — Trnava (W)

История последних встреч

Brusno (W)
Brusno (W)
Trnava (W)
Brusno (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
30.10.2025
Brusno (W)
Brusno (W)
3:1
Trnava (W)
Trnava (W)
Обзор
Игры 3 тур
26.10
Brusno (W) Brusno (W) Trnava (W) Trnava (W)
3
0
25
19
26
24
25
21
Завершен
25.10
Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины Сколски Клуб ЕЛБА Прешов - Женщины Pezinok (W) Pezinok (W)
3
2
19
25
25
19
23
25
26
24
15
10
Завершен
Комментарии к матчу
