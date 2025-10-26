Смотреть онлайн Mirandola - Инвент Сан Дона ди Пьяве 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия А3: Mirandola — Инвент Сан Дона ди Пьяве, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Mirandola — Инвент Сан Дона ди Пьяве
Команда Mirandola в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Инвент Сан Дона ди Пьяве, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.