26.10.2025
Смотреть онлайн Acqui Terme - Sarroch 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия А3: Acqui Terme — Sarroch, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Италия А3
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча Acqui Terme — Sarroch
Игры 2 тур
02.11
2
3
21
25
25
15
19
25
25
23
10
15
Завершен
02.11
3
1
25
21
25
18
20
25
25
23
Завершен
02.11
3
0
25
20
25
22
25
17
Завершен
02.11
0
3
20
25
23
25
21
25
Завершен
01.11
1
3
23
25
29
27
18
25
17
25
Завершен
26.10
-
-
Отменен
26.10
-
-
Отменен
26.10
-
-
Отменен
25.10
0
3
21
25
24
26
20
25
Завершен
25.10
-
-
Отменен
Комментарии к матчу