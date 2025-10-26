Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн LTS Legionovia Legionowo (W) - SMS PZPS Szczyrk (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша Лига 1 - Женщины: LTS Legionovia Legionowo (W)SMS PZPS Szczyrk (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Польша Лига 1 - Женщины
LTS Legionovia Legionowo (W)
Завершен
25:18 25:17 25:22
3 : 0
26 октября 2025
SMS PZPS Szczyrk (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда LTS Legionovia Legionowo (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SMS PZPS Szczyrk (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда LTS Legionovia Legionowo (W) со счетом 25-17
Сет 3. Команда SMS PZPS Szczyrk (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча LTS Legionovia Legionowo (W) — SMS PZPS Szczyrk (W)

Игры 5 тур
26.10
LTS Legionovia Legionowo (W) LTS Legionovia Legionowo (W) SMS PZPS Szczyrk (W) SMS PZPS Szczyrk (W)
3
0
25
18
25
17
25
22
Завершен
25.10
MKS MOS Plomien Sosnowiec (W) MKS MOS Plomien Sosnowiec (W) МКС Калиш (Ж) МКС Калиш (Ж)
0
3
20
25
22
25
15
25
Завершен
25.10
Сольна Величка (жен) Сольна Величка (жен) KSG Warszawa (W) KSG Warszawa (W)
0
3
13
25
23
25
17
25
Завершен
25.10
Nike Wegrow (W) Nike Wegrow (W) Панс Ниса - Женщины Панс Ниса - Женщины
-
-
Отменен
25.10
Karpaty Krosno (W) Karpaty Krosno (W) MKS Imielin (W) MKS Imielin (W)
-
-
Отменен
25.10
KS Pila (W) KS Pila (W) BAS Bialystok (W) BAS Bialystok (W)
-
-
Отменен
