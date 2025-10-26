26.10.2025
Смотреть онлайн LTS Legionovia Legionowo (W) - SMS PZPS Szczyrk (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Лига 1 - Женщины: LTS Legionovia Legionowo (W) — SMS PZPS Szczyrk (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Польша Лига 1 - Женщины
Завершен
25:18 25:17 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда LTS Legionovia Legionowo (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SMS PZPS Szczyrk (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда LTS Legionovia Legionowo (W) со счетом 25-17
Сет 3. Команда SMS PZPS Szczyrk (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда LTS Legionovia Legionowo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
