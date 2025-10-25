Смотреть онлайн MKS MOS Plomien Sosnowiec (W) - МКС Калиш (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Лига 1 - Женщины: MKS MOS Plomien Sosnowiec (W) — МКС Калиш (Ж), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
20:25 22:25 15:25
Превью матча MKS MOS Plomien Sosnowiec (W) — МКС Калиш (Ж)
Команда MKS MOS Plomien Sosnowiec (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда МКС Калиш (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.