20.07.2025
Смотреть онлайн Вьетнам - Филиппины 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: Вьетнам — Филиппины . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Вьетнам со счетом 25-23
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Филиппины со счетом 21-25
Сет 3. Команда Филиппины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Вьетнам со счетом 25-17
Сет 4. Команда Филиппины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Вьетнам первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Вьетнам — Филиппины
История последних встреч
Вьетнам
Филиппины
0 побед
1 победа
0%
100%
19.12.2025
Вьетнам
2:3
Филиппины
