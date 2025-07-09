Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Филиппины - Вьетнам 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SEA V.League: ФилиппиныВьетнам . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
SEA V.League
Филиппины
Завершен
25:17 25:23 25:19
3 : 0
09 июля 2025
Вьетнам
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Филиппины со счетом 25-17
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Филиппины со счетом 25-23
Сет 3. Команда Филиппины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Филиппины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Вьетнам первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Филиппины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Филиппины — Вьетнам

История последних встреч

Филиппины
Филиппины
Вьетнам
Филиппины
1 победа
1 победа
50%
50%
19.12.2025
Вьетнам
Вьетнам
2:3
Филиппины
Филиппины
Обзор
20.07.2025
Вьетнам
Вьетнам
3:1
Филиппины
Филиппины
Обзор
Комментарии к матчу
