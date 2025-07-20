20.07.2025
Смотреть онлайн УНТРЕФ Волеи - Италиано 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: УНТРЕФ Волеи — Италиано . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:18 25:23 21:25 25:21
3 : 1
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 25-18
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 25-23
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Club Италиано со счетом 21-25
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча УНТРЕФ Волеи — Италиано
История последних встреч
УНТРЕФ Волеи
Италиано
0 побед
1 победа
0%
100%
17.09.2025
Италиано
3:1
УНТРЕФ Волеи
