20.07.2025

Смотреть онлайн УНТРЕФ Волеи - Италиано 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: УНТРЕФ ВолеиИталиано . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
УНТРЕФ Волеи
Завершен
25:18 25:23 21:25 25:21
3 : 1
20 июля 2025
Италиано
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 25-18
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 25-23
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Club Италиано со счетом 21-25
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча УНТРЕФ Волеи — Италиано

История последних встреч

УНТРЕФ Волеи
УНТРЕФ Волеи
Италиано
УНТРЕФ Волеи
0 побед
1 победа
0%
100%
17.09.2025
Италиано
Италиано
3:1
УНТРЕФ Волеи
УНТРЕФ Волеи
Обзор
Комментарии к матчу
