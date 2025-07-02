02.07.2025
Смотреть онлайн Италиано - УНТРЕФ Волеи 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Италиано — УНТРЕФ Волеи . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
19:25 11:25 34:35
19:25 11:25 34:35
0 : 3
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 19-25
Сет 2. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 11-25
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Превью матча Италиано — УНТРЕФ Волеи
История последних встреч
Комментарии к матчу