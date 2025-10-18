Смотреть онлайн NRG VC Geel (W) - Charleroi (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия Ere Divisie. Женщины: NRG VC Geel (W) — Charleroi (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .